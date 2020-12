ANSA-IL-PUNTO/COVID, in Alto Adige deroghe al Dpcm

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - La Provincia di Bolzano seguirà una propria via per quanto attiene le regole da seguire per la prevenzione del contagio da Coronavirus nelle festività natalizie, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Sono previste deroghe rispetto al decreto di Natale emesso dal Governo. In provincia di Bolzano, per evitare grandi assembramenti di persone, i negozi resteranno chiusi. È prevista la chiusura per i bar e i ristoranti, ma restano sempre possibili i servizi di asporto e consegna a domicilio. Gli alberghi, invece, potranno restare aperti, ma potranno avvalersi dei loro servizi esclusivamente le persone che vi pernottano.

Intanto cala a 12 il numero dei decessi in Trentino Alto Adige, con 8 decessi in Alto Adige e 4 in Trentino.

In Alto Adige i laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.822 tamponi e registrati 195 nuovi casi positivi. Otto pazienti covid sono deceduti, portando il numero complessivo dei decessi a 687. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati anche 3032 test antigenici, di cui 101 hanno dato esito positivo. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 175 pazienti Covid-19 e altri 145 nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes si trovano 33 persone. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 23.

In Trentino sono 149 i nuovi positivi a fronte di 3687 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 263 positivi che sono emersi dai 2085 test antigenici effettuati. "Se si considerano solo i tamponi molecolari l'incidenza è del 4,9% ovvero in calo", ha detto il governatore del Trentino Maurizio Fugatti. Il numero dei ricoverati negli ospedali trentini rimane costante e costante rimane anche il numero dei 50 pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 680. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 4 decessi, di cui tre fra i pazienti ricoverati negli ospedali.

(ANSA).