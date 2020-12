Sci : cdm; Kilde vince il superG in Val Gardena, Paris 12/o

(ANSA) - VAL GARDENA, 18 DIC - Il norvegese Aleksander Kilde , detentore della coppa del mondo, ha vinto in 1.26.29 il superG di cdm di val Gardena. A 28 anni e' il 5/o successo in carriera.

Al secondo posto lo svizzero Mauro Caviezel in 1.26.41 e terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in1.26.50 Miglior azzurro - con un risultato di squadra complessivamente modesto - Dominik Paris ma solo 12/o in 1.27.43. Per l' Italia, con Riccardo Tonetti fuori per salto di porta, ci sono poi ancora più indietro Emanuele Buzzi in 1.28.01, Christof Innerhofer in 1.28.06. Domani sulla pista Saslong andra' in scena la discesa. (ANSA).