Natale: Kompatscher, permettere di muoversi all'aria aperta

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - "In linea di principio siamo d'accordo, forse bisogna ridurre un po' i contatti nel periodo natalizio". Il governatore altoatesino Arno Kompatscher a commentato così in consiglio provinciale la regola dei 30 chilometri. Secondo il presidente della Provincia di Bolzano, per la libertà di circolazione si potranno emettere regole comprensibili, per esempio permettere di muoversi all'aria aperta.

Sarà proposto - ha proseguito - un emendamento al decreto legislativo con disposizioni per l'Alto Adige, con un raggio di movimento maggiore. Secondo Kompatscher, in Italia si avverte massicciamente la tendenza a decidere dall'alto, ma è un successo dell'autonomia se in tutti i Dpcm c'è sempre stata una clausola speciale per Trentino e Alto Adige, i cui presidenti sono stati nominati commissari speciali, cosa che non vale per le altre Regioni. (ANSA).