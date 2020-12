L'albero di Natale va in fiamme, video dei vigili del fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Il rischio di incendi legato alla presenza degli alberi di Natale all'interno di alloggi e abitazioni, con consigli sulle misure di prevenzione e suggerimenti utili sui comportamenti da tenere nel caso in cui si verifichino degli incendi, sono al centro di un video del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

Gli avvenimenti degli ultimi mesi, che hanno imposto un cambio di prospettiva anche per quanto riguarda le attività dei Vigili del fuoco, in maniera particolare nel settore della formazione, hanno spinto il Corpo permanente a creare un gruppo di lavoro intitolato "video e documentazione". In queste settimane sono stati prodotti una serie di video informativi utilizzati, ad esempio, per le attività di aggiornamento dei Vigili del fuoco ma anche per il personale sanitario dell'Ospedale di Bolzano. Il video è disponibile sul canale Youtube del Corpo permanente dei Vigili del fuoco.

"A maggior ragione in un anno particolare come questo - sottolinea il comandante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco, Florian Alber - rinnoviamo il nostro appello a trascorrere un Natale nel segno della sicurezza: sia per quanto riguarda i contagi, sia per quanto riguarda il rischio di incendi. Rispettiamo le tradizioni, ma facciamolo in maniera sicura e consapevole". (ANSA).

Il video