Covid: in Trentino altri 14 morti, raggiunta quota 900

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - Altri 14 decessi di pazienti Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è di 900. Registrati 251 nuovi contagi rilevati con tampone molecolare.

Tornano ad aumentare i pazienti in terapia intensiva, due per un totale di 50. Più sei ricoveri in alta intensità (totale 54).

Gli attuali ricoverati nei reparti infettivi sono 324 (-36). Gli attualmente positivi sono 3.144.

I dati sono stati elaborati dalla Fondazione Bruno Kessler.

