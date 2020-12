Covid: 6 Tote und 288 neue Fälle

(ANSA) - BOZEN, 18 DIC - Sechs Tote, 169 neue Covid-Fälle mit PCR-Test und 119 mit Antigentest. Dies sind die Zahlen der Covid-Pandemie der letzten 24 Stunden in Südtirol. Untersucht wurden 1.197 PCR- und 4.840 Schnell-Tests. 175 Covid-19-Positive sind stationär aufgenommen, 145 befinden sich in Privatkliniken und weitere 23 in intensivmedizinischer Betreuung. 6.066 Personen befinden sich in Quarantäne. (ANSA).