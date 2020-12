Concorso idee per il dopo-Covid in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - Nel contesto della pandemia del COVID-19, che ci tiene in balia dall'inizio dell'anno e continua a stravolgere la nostra quotidianità, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha licenziato un concorso premiante finalizzato alla raccolta di proposte per il futuro.

Il concorso è da intendersi quale invito rivolto alla collettività a proporre idee e progetti "per il tempo dopo", ed indirizzato ai settori dell'arte, della cultura, delle problematiche sociali, delle tematiche ambientali, della formazione/istruzione nonché alle attività delle associazioni e organizzazioni del volontariato. Si cercano idee, suggerimenti e proposte per risolvere i problemi sorti in seno alla collettività a seguito delle ripercussioni e degli effetti derivanti dalla pandemia in corso. Una commissione interna della Fondazione valuterà, selezionerà ed assegnerà dei premi alle proposte ritenute vincitrici del bando. Particolare attenzione sarà prestata a quelle idee che tengono in considerazione aspetti come l'urgenza, la sostenibilità, la fattibilità/applicabilità in termini finanziari.

Nel futuro prossimo la Fondazione intende tener in considerazione l'output del concorso quale strumento di indirizzo della propria attività istituzionale, incentrata al benessere della collettività del territorio. Il concorso è aperto ad associazioni, organizzazioni, privati ed aziende che abbiano residenza o sede in Alto Adige. Il montepremi complessivo del concorso è pari a 60.000 Euro, con un massimo di 2.000 Euro ad idea progettuale premiata. Il termine per la presentazione delle candidature è il 29 gennaio 2021. (ANSA).