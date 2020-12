Biathlon: cdm; Wierer 10/a a Hochfilzen, vince Eckhoff

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Seconda vittoria della stagione in Coppa del mondo di biathlon per Tiril Eckhoff. La norvegese - già regina nella pursuit di Kontiolahti - si è messa alle spalle le connazionali Ingrid Landmark Tndrevold e Marte Olsbu Roeiseland nella sprint di Hochfilzen, dominando scena nonostante un errore al poligono che comunque non le ha impedito di chiudere con un vantaggio di 7"6 sulla prima avversaria. Decima posizione a 47"3 per Dorothea Wierer, che ha pagato caro un errore nella serie in piedi.

La detentrice della sfera di cristallo avrà modo di recuperare nella pursuit di domani che partirà alle ore 15 e alla quale parteciperanno anche Lisa Vittozzi (30sima nell'occasione con tre errori) e Irene Lardschneider, 57sima con un errore. La classifica generale dopo sette tappe vede in testa Roeiseland con 319 punti davanti a Hanna Oeberg con 297 e Dzinara Alimbekava con 275, Wierer è settima con 216.1 +2'10"2 (ANSA).