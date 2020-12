Austria, impianti di sci aperti nonostante il lockdown

(ANSA) - BOLZANO, 18 DIC - In Austria gli impianti sciistici apriranno nonostante il lockdown, ma con l'obbligo di mascherine Ffp2 sugli impianti di risalita e quando si è in fila. Lo ha annunciato il vice cancelliere Werner Kogler. Le attività motorie all'aria aperta sono esplicitamente consentite durante il nuovo lockdown dal 26 dicembre al 17 gennaio. Il governo, durante una videoconferenza con i laender, ha trovato l'accordo sui protocolli di sicurezza per gli impianti di risalita. Via libera anche per lo sci di fondo e il pattinaggio. Il 18 gennaio apriranno gli impianti sportivi al coperto, ma potranno essere frequentati solo con un test negativo.

Durante il lockdown sarà consentito lasciare la casa solo per motivi di lavoro, per la spesa, per aiutare altre persone oppure per attività motorie all'aria aperta, tra le quali risulta anche lo sci. Per raggiungere la località sciistica - è stato precisato - verrà consentito utilizzare la propria auto oppure il treno, con l'obbligo di mascherina. Ristoranti e bar restano invece chiusi. (ANSA).