Alto Adige zona gialla da domenica

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Oggi il Ministro della Salute, sulla base dei dati della Cabina di regia, non firmerà nuove ordinanze. La Provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Campania, Toscana e Val d'Aosta passeranno in giallo da domenica per scadenza dell'ordinanza vigente. (ANSA).