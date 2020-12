Covid: in Trentino altri 13 decessi, stabili i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - In Trentino, nelle ultime 24 ore, ci sono stati altri 13 decessi per coronavirus. I nuovi positivi sono 115 in base a 2.895 tamponi molecolari eseguiti, quelli antigenici 238 su 1.506 tamponi antigenici; altri 348 contagi sono stati accertati a conferma dei tamponi antigenici effettuati nei giorni scorsi. Gli attualmente positivi sono 3.144, 251 in più rispetto a ieri.

In leggero calo (-2) i pazienti in terapia intensiva che sono 48. Altrettanti sono quelli ricoverati alta intensità (6 meno di ieri); stabili (360) i pazienti nei reparti di malattie infettive. I malati covid nelle Rsa sono 326, 8 più di di ieri.

In aumento quelli a domicilio (+249) che sono attualmente 2.250.

Le dimissioni sono state 32, altrettanti i nuovi ricoveri.

I dati sono stati resi noti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha precisato che fra la tarda serata di oggi e domani mattina verrà effettuata dal governo la nuova classificazione per regioni, per cui si saprà se il Trentino resterà zona gialla o diventerà arancione.

"Gli unici dati negativi sono quelli delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni, che però erano così anche nelle scorse settimane", ha sottolineato Fugatti. (ANSA).