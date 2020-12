Trento nella 'top ten' dell'ICity Rank 2020

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - Trento si conferma nella 'top ten' delle città al vertice per indice di trasformazione digitale, con un livello di digitalizzazione riconosciuto come molto avanzato (AAA). Lo riporta una nota del Comune di Trento, citando il rapporto annuale "ICity Rank", realizzato da ForumPa per monitorare l'evoluzione delle città italiane nel percorso verso città più vicine ai bisogni dei cittadini, inclusive, vivibili e capaci di promuovere sviluppo adattandosi ai cambiamenti. Trento si è classificata in particolare al primo posto su due degli otto indicatori che riguardano la disponibilità di app e la trasparenza.

La ricerca ha indagato il percorso di trasformazione digitale delle città italiane, analizzando le performance dei 107 comuni capoluogo su otto indicatori, riguardanti l'accessibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. (ANSA).