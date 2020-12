Furti su Bmw in Trentino, arrestati due giovani

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - I carabinieri di Rovereto, coordinati dalla locale Procura, hanno individuato i presunti responsabili di alcuni furti su auto di marca Bmw. Si tratta di due giovani moldavi, di 25 e 26 anni entrambi disoccupati e senza precedenti penali, che sono stati bloccati mentre, dopo l'ennesima scorribanda alla ricerca di auto da depredare, stavano imboccando il casello autostradale dell'A22 di Rovereto Sud. Sul mezzo è stata trovata la refurtiva dell'ultimo colpo e sono stati sequestrati arnesi da scasso e componentistica Bmw.

Otto gli episodi accertati in Trentino, connotati dallo stesso modus operandi. Infranto con un corpo contundente il finestrino posteriore dell'auto, i due si introducevano nell'abitacolo e in pochissimi minuti riuscivano a smontare e asportare gli schermi e le componenti dell'impianto di navigazione.

Il giudice di Rovereto ha già convalidato i fermi e disposto la custodia in carcere dei due indagati. (ANSA).