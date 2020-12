Covid: in Trentino 13 decessi, rianimazioni in calo

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - In Trentino, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13 decessi per coronavirus. Accertati 106 casi positivi in base a 2.829 tamponi molecolari e 343 positivi da 1.913 tamponi antigenici. Altri 138 casi sono stati accertati a conferma dei tamponi antigenici effettuati nei giorni scorsi.

I ricoverati in rianimazione sono 50 (-3 rispetto a ieri). Oggi ci sono stati 36 nuovi ricoveri e 27 dimissioni.

I dati sono stati resi noti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha parlato di un "contagio critico e stabile da monitorare". (ANSA).