Covid: Fugatti, zona rossa sia già da questo week end

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - La Provincia autonoma di Trento chiede che, vista la situazione della pandemia, l'istituzione della zona rossa per tutta l'Italia sia anticipata già a sabato 19. Lo ha detto il presidente Maurizio Fugatti a margine dei lavori del Consiglio provinciale.

"Il rischio è che si creino assembramenti anche in questo week end", ha detto Fugatti precisando che "devono essere garantiti i ristori per tutte le attività". (ANSA).