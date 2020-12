Covid: Fugatti, domani Stato-Regioni su zona rossa

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - "Domani la conferenza Stato-Regioni dovrà esprimersi sull'ipotesi di anticipare le restrizioni previste in regime di zona rossa già ipotizzate dal governo nel periodo 24 dicembre al 6 gennaio". Lo ha riferito in consiglio provinciale il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine della riunione che si è svolta in teleconferenza questa mattina con i ministri Boccia e Speranza.

"I ministri - ha chiarito il governatore trentino - hanno anticipato l'orientamento del Governo che è quello di dichiarare zona rossa tutto il territorio a partire dalla vigilia di Natale". Alcune regioni hanno chiesto di anticipare già al prossimo fine settimana il provvedimento. "Gran parte delle Regioni - ha spiegato il presidente - si sono dette d'accordo ed alcune hanno suggerito di anticipare di qualche giorno senza attendere la vigilia di Natale. Ma sarà la conferenza Stato Regioni programmata per domani, dove tra l'altro è atteso un pronunciamento del Governo anche sul versante dei ristori da garantire alle attività economiche colpite dalla chiusura, a portare ad una decisione definitiva". (ANSA).