CalendEsercito 2021 presentato anche a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 DIC - Il CalendEsercito 2021 è stato presentato oggi anche a Trento in videocollegamento.

Intitolato "Per la patria", il calendario è dedicato "all'impegno e al sacrificio di uomini e donne in divisa che negli anni hanno servito l'Italia con lealtà e orgoglio, capaci di sacrificare la vita per la difesa dello Stato e il bene della collettività".

Alla presentazione hanno assistito (videocollegandosi a distanza) le principali autorità civili e militari locali, alcune rappresentanze di scuole superiori trentine ed altoatesine, le delegazioni delle associazioni combattentistiche e d'Arma e personale militare di stanza in regione. Commentando i contenuti dell'opera, il vice comandante per il Territorio delle Truppe alpine, generale di Divisione Ignazio Gamba, ha sottolineato che il ricavato delle vendite del CalendEsercito 2021 contribuirà a sostenere l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell'Esercito. (ANSA).