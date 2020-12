Covid: weitere 10 Todesfälle in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 15 DIC - In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 10 Todesfälle verzeichnet, sowie 1.079 Abstriche untersucht und 89 Neuinfektionen festgestellt. Hinzu kommen 111 Fälle bei den 3.333 durchgeführten Schnelltests. 208 Covid-19-Positive sind stationär aufgenommen, 145 liegen in den Privatkliniken und weitere 24 in intensivmedizinischer Betreuung. (ANSA).