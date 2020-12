Covid: Kompatscher, nessuna fuga in avanti sullo sci

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - "Nessuna fuga in avanti per preservare quanto raggiunto e migliorare ulteriormente i dati".

Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alla richiesta degli impiantisti di poter aprire solo per i residenti. "Tutti noi - ha aggiunto - siamo impegnati, osservando le regole, per poter ripartire con alcune attività a gennaio. Sotto le feste servono invece misure che evitino ulteriori rischi. Sfruttiamo questo periodo silenzioso per migliorare ulteriormente i nostri dati". "Tanti Stati europei temono un'impennata della curva durante le feste. I nostri dati stanno migliorando, ma ciò non significa che abbiamo superato lo scoglio", ha detto Kompatscher. (ANSA).