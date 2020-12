Covid: in Trentino altri 14 decessi, 377 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - Altri 14 decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Un dato uguale a ieri che porta il totale dall'inizio della pandemia a 860. I nuovi positivi, rilevati con 1.722 tamponi molecolari, sono 377, secondo i dati forniti dalla Fondazione Bruno Kessler.

I ricoverati in terapia intensiva restano 53, come ieri. I ricoverati nei reparti infettivi sono 355 (-11), quelli in alta intensità 57. Gli attualmente positivi sono 2.804. (ANSA).