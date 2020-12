Sci: cdm; gigante Courchevel, in testa Shiffrin

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.08 32 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Courchevel. Le azzurre pero' la tallonano con distacchi minimi: Marta Bassino 2/a in 1.08.39 e Federica Brignone 3/a in 1.08.46, racchiuse dunque in soli 14 centesimi di ritardo. Quarta e' l'austriaca Stephanie Brunner che pero' in 1.09.02 ha da Shiffrin gia' un distacco di ben 70 centesimi.

Per l'Italia dopo la prova delle 31 migliori atlete al via vi sono poi Sofia Goggia , al momento 13/a in 1.10.55, ed Elena Curtoni 17/a in 1.11.11.

Si gareggia finalmente in una bella giornata di sole con una pista dal fondo perfetto e con una tracciatura veloce con curve larghe, che pero' si accorciano improvvisamente a ridosso del traguardo costringendo molte all'errore. E' successo anche ad atlete di punta come la slovacca Petra Vhlova, leader di coppa, ed alla campionessa neozelandese Alice Robinson che sono finite fuori.

Seconda decisiva manche alle ore 13.