Guida ubriaco suv, perde la patente per la seconda volta

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Sabato una pattuglia della polizia stradale di Brunico hanno fermato un suv Range Rover. Il conducente, un uomo di anni 55, emanava un forte alito vinoso.

Pertanto, è stato sottoposto al controllo etilometrico, all'esito del quale emergeva un tasso di concentrazione alcolica nel sangue pari a 2,09 gr/l, dunque ben 4 volte superiore al consentito. Dal controllo, emergeva inoltre che all'uomo era già stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza, e che gli era stata di nuovo concessa l'idoneità alla guida nel mese di ottobre del 2019. Veniva pertanto denunciato, con sanzioni pesantissime in arrivo, considerata anche la recidiva: ammenda fino a euro 6mila e arresto fino a un anno, oltre alla revoca della patente. (ANSA).