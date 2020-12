Covid: in Trentino altri 14 decessi, più terapie intensive

(ANSA) - TRENTO, 14 DIC -

Ancora un alto numero di decessi per coronavirus in Trentino: nelle ultime 24 ore sono stati 14 (6 in ospedale e gli altri in Rsa). I nuovi positivi a 839 tamponi molecolari sono 114. I nuovi positivi da tamponi antigenici sono 27. In aumento i ricoverati in terapia intensiva che passano da 48 a 53. Gli attuali ricoverati sono 466, con 34 nuovi ingressi.

I dati sono stati resi noti dall'assessore Stefania Segnana.

"Il dato sulle terapie intensive è oggettivamente preoccupante, speriamo che sia il picco e che i numeri tornino a scendere", ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che si è detto preoccupato per il balzo dei contagiati fra le persone over 70.