Covid: a Bolzano auguri di Natale online per chi è in Dad

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - La pandemia ha stravolto le abitudini. Tra queste anche il periodo dell'anno che si avvicina al Natale, dedicato solitamente al momento dello scambio degli auguri. L'assessore alla scuola italiana Giuliano Vettorato e l'intendenza scolastica hanno pensato di creare una vetrina online nella quale ciascuno potrà postare videomessaggi, canzoni, disegni, poesie o pensieri dedicati all'imminente arrivo del Natale e delle festività.

"La scure del virus ha stravolto tante nostre abitudini quotidiane - sottolinea Vettorato - questa vetrina online diventerà l'avamposto per lo scambio di auguri in sicurezza, aggiungendo creatività e fantasia a questo gesto significativo.

Lo scambio degli auguri sia dentro che fuori dalle scuole non potrà avere le stesse modalità a cui siamo abituati, ma non vogliamo rinunciarci, per nutrire la speranza, coltivare l'ottimismo e soprattutto per farci sentire uniti di fronte alle difficoltà".

Chiunque potrà postare il suo augurio di buone feste collegandosi al profilo Padlet della scuola italiana. Bambini, studenti, insegnanti, ma anche genitori, nonni, musicisti, artisti o chiunque ne abbia voglia potranno postare i loro personalissimi auguri nel formato preferito: un pensiero, un testo o una poesia, ma anche un video, una gif animata, una foto, un disegno o, magari, un file audio per condividere degli auguri musicali. I messaggi potranno essere realizzati da singole persone o anche a più mani, come risultato di un lavoro di gruppo a distanza. (ANSA).