Sci: cdm; gigante Courchevel, in testa Vhlova e Bassino 2/a

(ANSA) - COURCHEVEL, 12 DIC - La slovacca Petra Vlhova in 1.08.82 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Courchevel. Secondo buon posto per l'azzurra Marta Bassino in 1.09.31 mentre e' terza, al rientro nelle competizioni, la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.09.47.

Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta al via, c'è poi Federica Brignone 8/a in 1.10.46. Più' indietro Sofia Goggia in 1.11.25, al momento 14/a.

Si gareggia con temperature sotto lo zero ma sotto una fitta nevicata ed anche con un po' di nebbia e visibilita' molto precaria che progressivamente peggiora causando distacchi pesanti. La difficile pista ha solo brevi tratti pianeggianti ed e' caratterizzato da tante grandi gobbe con cambi di pendenza e muretti.

Seconda manche alle 13,30. (ANSA).