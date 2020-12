Manifestazione per senzatetto a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - "Non sono numeri. Restiamo umani" e "Diritti e dignità per tutte e tutti": sono solo due slogan della manifestazione per i senzatetto a Bolzano, organizzata questo pomeriggio nel parco della Stazione da alcune associazioni e volontari, come Omas gegen Rechts, Bozen Solidale e Spazio autogestito 77.

"Sotto i sette ponti a Bolzano vivono 120 persone, soprattutto giovani uomini. Parliamo di persone ai margini della società, il numero di chi non ha una casa è ancora più alto, circa 400 persone", ha fatto presente Lissi Mair di Omas gegen Rechts. "I senzatetto hanno bisogno di una lobby 12 mesi all'anno e non sono a Natale", ha concluso. (ANSA).