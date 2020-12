Covid: 5 morti e 250 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Cinque morti e 250 nuovi casi: sono questi i nuovi dati della pandemia in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.394 tamponi pcr. A questi si aggiungono 99 nuovi casi individuati tramite test antigenici. Sono 242 i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 141 quelli nelle cliniche private e 27 i pazienti in terapia intensiva. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è stabile (7.063). (ANSA).