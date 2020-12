Covid: 11 nuovi decessi in Trentino, 44 in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - I nuovi decessi causati dal Covid-19 in Trentino sono 11, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44, tre in meno rispetto ai giorni scorsi. Lo ha reso noto in conferenza stampa il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. I nuovi positivi ai test molecolari (3.460 quelli analizzati) sono 222, di cui 72 di conferma ai test rapidi. I positivi riscontrati attraverso l'impiego di test antigienici sono 269, su 1.793 tamponi analizzati. A quanto riferito, l'indice di positività è pari al 9,3%.

"L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità conferma il Trentino in zona gialla, ma il territorio è classificato in zona di rischio alto, che potrebbe portare alla zona arancione. Rispetto alla settimana i dati sono in diminuzione, ma chiediamo prudenza ai trentini", ha detto Fugatti.

Per migliorare il tracciamento, la Provincia di Trento ha avviato con il Cibio dell'Università di Trento la sperimentazione dei test molecolari salivari. Una volta a regime, stimata entro un mese, il progetto permetterà l'analisi di 3.000 campioni salivari, il cui prelievo potrà essere fatto autonomamente. (ANSA).