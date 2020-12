Sci: cdm; via libera Fis a gare in Alta Badia

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Dopo il risultato positivo del controllo neve, la Fis ha dato via libera allo svolgimento delle gare uomini di cdm in programma in Alta Badia.

Si trattata del classico slalom gigante sulla pista Gran Risa di domenica 20 dicembre e dello slalom speciale di lunedì 21.

