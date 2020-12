Sci: cdm; 2/a prova discesa val d'Isere a Kriechmayr

(ANSA) - VAL D'ISERE, 11 DIC - L'austriaco Vincent Kriechmayr in 2.06.09 e' stato il più veloce nella seconda e ultima prova della discesa di cdm di Val d'Isere. Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 2.06.75 e buon terzo in 2.06.91 l'azzurro Matteo Marsaglia sceso con il pettorale 35.

Per L'Italia ci sono poi più decisamente indietro Christof Innerhofer 40/o tempo in 2.08.91, Dominik Paris 41/o in 2.09.00.

Ancora più in ritardo Davide Cazzaniga in 2.09.48, Alexander Prast in 2.09.50, Guglielmo Bosca in 2.10.00 Emanuele Buzzi in 2.10.16. Riccardo Tonetti in 2.10.20 Con previsioni meteo negative, la discesa e' stata posticipata a domenica mentre a domani e' stato anticipato il superG. (ANSA).