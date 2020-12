Maltempo: rientra allerta protezione civile in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - In Alto Adige, la Commissione di valutazione della Protezione civile ha deciso di togliere il livello di attenzione "alfa" per quanto riguarda i fenomeni meteorologici che sono ormai rientrati nella norma. Anche per i prossimi giorni non sono previste particolari precipitazioni.

Resta invece invariato il livello di attenzione alfa per quanto riguarda la situazione epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19.

Come nei giorni scorsi possono comunque verificarsi fenomeni a livello locale come frane e cadute di massi in quanto i terreni rimangono instabili a causa delle forti precipitazioni.

La situazione è complessivamente migliorata anche per quanto riguarda le strade ed il traffico a livello provinciale. La situazione complessiva viene tenuta sotto osservazione da apposite Commissioni di valutazione. (ANSA).