Kompatscher, fase estremamente delicata per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - "Ci troviamo in una fase estremamente delicata che non è esagerato definire crisi vera e propria. Ciononostante, rispetto ad altri territori la Provincia di Bolzano è ancora economicamente forte e sarà in grado di trasformare anche questa crisi in un'opportunità". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante il suo discorso programmatico.

"Stiamo conducendo intense trattative con il governo italiano nell'intento di ottenere, il più rapidamente possibile, risorse aggiuntive per il prossimo triennio", ha proseguito Kompatscher.

"L'amministrazione provinciale - ha detto - deve adottare misure anticicliche ed essere in grado di sostenere ulteriormente le persone, le famiglie e le aziende là dove necessario, perché le necessità aumenteranno".

"Con circa 6,4 miliardi di euro la Provincia di Bolzano dispone ancora una volta di un solido bilancio, che garantisce ampi margini di azione. Con la necessaria coesione, con ottimismo, solidarietà e comprensione reciproca abbiamo indubbiamente i mezzi e le possibilità per far compiere al nostro territorio un bel balzo in avanti per diventare la regione d'Europa con la più alta qualità della vita. Affrontiamo uniti questa sfida", ha concluso il presidente della Provincia di Bolzano. (ANSA).