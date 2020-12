Covid: altri 17 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 17 decessi, portando il numero complessivo delle vittime a 629. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.142 tamponi e registrati 252 nuovi casi positivi. 242 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 141 in cliniche private e altre 27 in terapia intensiva. Sono 7.024 le persone in isolamento domiciliare. (ANSA).