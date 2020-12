Sci: a Kilde 1/a prova discesa Val d'Isere, si rivede Paris

(ANSA) - VAL D'ISERE, 10 DIC - Il norvegese Aleksander Kilde, uno che non si risparmia mia, è stato il più veloce in 2.05.59 nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato in val d'Isere, prima gara veloce della stagione seguita domenica da un superG. Secondo e terzo posto posto per francesi Nils allegre in 2.06.35 e Johan Clarey in 2.06.57.

La prova ha segnato l'esordio in pista del campione azzurro Dominik Paris dopo l'infortunio a gennaio con rottura di un legamento crociato. Paris, come il resto della squadra e come sua consuetudine, in questa prima prova ha voluto soprattutto studiare il tracciato e la propria condizione senza però forzare. Ha chiuso così indietro in 2.07.74. Ancora più arretrato Christof Innerhofer, l'altra a punta azzurra tra gli uomini jet, che ha usato la medesima strategia sino a frenare vistosamente in vista del traguardo dopo aver però segnato eccellenti tempi intermedi. Il migliore degli italiani è stato Matteo Marsaglia, 15/o in 2.07.41. Domani seconda e e ultima prova che sarà certamente più indicativa delle reali forze in campo. (ANSA).