Laghi trentini e l'Adige in progetto di monitoraggio europeo

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Ci sono anche i laghi di Garda, Caldonazzo, Ledro e Serraia ed il fiume Adige tra i 37 laghi e 23 fiumi europei monitorati con tecnologie ultramoderne protagonisti del workshop digitale in corso questi giorni, nell'ambito del progetto triennale EcoAlpsWater coordinato dalla Fondazione Edmund Mach.

L'incontro - spiega una nota della Fem - è l'occasione per confrontare i risultati conseguiti dai vari partner nei tre anni di attività di EcoAlpsWater, durante i quali sono stati studiati 37 laghi e 23 fiumi, realizzando un vero e proprio censimento della biodiversità lacustre e fluviale della regione alpina, inclusi i corpi d'acqua trentini monitorati con la collaborazione dell'Appa di Trento.

Il progetto coinvolge 12 partner appartenenti ad Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera. Oltre alla Fem, per l'Italia sono presenti Ispra di Roma e Arpa Veneto.

L'obiettivo delle ricerche è di monitorare la qualità delle acque lacustri e fluviali della regione alpina con nuovi sistemi di analisi all'avanguardia, basati sull'utilizzo di tecniche di metagenomica ambientale. Le conoscenze acquisite contribuiranno alla definizione dei criteri di monitoraggio della qualità delle acque di nuova generazione (Next Generation Monitoring). (ANSA).