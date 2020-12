(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - In Alto Adige calano del 6% i contratti di lavoro. "Nel corso di questo semestre abbiamo registrato un calo del 4% dei contratti di lavoro a causa della pandemia. Senza questo pesante fenomeno avremmo avuto probabilmente un aumento netto dei contratti del 2%. Ciò significa che dobbiamo registrare un calo complessivo del 6% riguardante sia il mancato rinnovo di contratti in scadenza che la mancata stipula di nuovi contratti", ha detto l' assessore al lavoro Philipp Achammer, che assieme al direttore della Ripartizione lavoro, Stefan Luther, ha presentato il nuovo Rapporto sul mercato del lavoro, relativo al periodo maggio - ottobre 2020.

Questo calo corrisponde in termini numerici a circa 10.000 occupati e si deve inoltre tener conto del fatto che questa cifra è stata mitigata da una serie di misure di sostegno, dalla sospensione dei licenziamenti e dalla cassa integrazione. "Solo quando saranno esauriti questi strumenti di tutela saremo in grado di determinare appieno le conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro provinciale. Tre quarti delle perdite si riferiscono al comparto turistico" ha aggiunto Achammer.

Secondo il direttore della Ripartizione lavoro, Stefan Luther, "sinora sono stati erogati per la cassa integrazione circa 100 milioni di euro e circa altri 30 - 40 dovrebbero aggiungersi nei prossimi mesi". Sinora questa misura ha interessato, in maniera più o meno intensa, circa 100.00 persone. La disoccupazione ha colpito in maniera particolarmente forte il Burgraviato e le valli ladine. Secondo Luther in questo panorama negativo vi sono però anche dei dati positivi da segnalare. Ad esempio i mesi estivi hanno evidenziato che il mercato del lavoro, anche dopo i forti contraccolpi della pandemia, è stato in grado di riprendersi in maniera sorprendentemente rapida. Nell'ambito dell'agricoltura si è riusciti a sopperire alla carenza di personale straniero grazie all'impiego di lavoratori locali e tra queste vi sono anche numerose donne. Inoltre, a causa delle mancate nuove assunzioni alcuni settori a causa della pandemia sono ulteriormente "invecchiati". (ANSA).