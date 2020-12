Covid: in Trentino altri 9 morti, stabili le rianimazioni

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Oggi in Trentino si registrano altri nove decessi per coronavirus. Il totale sale così a 809. I nuovi contagi, rilevati nelle ultime 24 ore con 2.699 tamponi molecolari, sono 217; quelli individuati con 1.730 test antigenici rapidi sono 230. L'incidenza della positività dei molecolari è dell'8%.

I ricoveri sono 479 (+1 ), 48 dei quali in terapia intensiva, numero uguale a ieri. Sei decessi sono avvenuti in ospedale, gli altri 3 in Rsa. Le nuove dimissioni sono 35, 40 i nuovi ricoveri. Le classi in quarantena sono 26.

I dati, elaborati dall'Azienda sanitaria provinciale, sono stati resi noti dall'assessore Stefania Segnana. (ANSA).