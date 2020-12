Covid: 8 decessi in Alto Adige, 31 persone in rianimazione

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Sono 8 i decessi in Alto Adige e 244 i nuovi casi positivi al Covid individuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore su 1.974 tamponi molecolari. Sono stati effettuati anche 2.039 test antigenici, con 132 positivi. Attualmente sono 239 le persone ricoverate in ospedale, altre 31 sono in terapia intensiva. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) salgono quindi a 612. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.159. (ANSA).