Coronavirus: a Bolzano test a persone che vivono per strada

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Da inizio dicembre a Bolzano è stato attivato lo screening di prevenzione anti-Covid per le persone che sono costrette a vivere sulla strada. Ad occuparsene è il team dell'ambulatorio mobile, un progetto del Gruppo Volontarius in collaborazione con la Croce Bianca.

Con il supporto dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e della Dottoressa Lucia Pappalardo, una volta alla settimana viene offerta la possibilità di fare il tampone antigenico ai senza fissa dimora, persone in condizioni di fragilità estrema, che spesso hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari.

L'obiettivo è quello di offrire una più efficace risposta socio-sanitaria alle persone più deboli e fragili che sono particolarmente a rischio di sviluppare patologie come il Sars-Cov-2. (ANSA).