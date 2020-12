Meteo: 'bianco Natale' in gran parte dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Un "bianco Natale" è garantito in gran parte dell'Alto Adige. I nastri di neve 'artificiale' sui prati brulli, che nei anni passati hanno spesso caratterizzato questo periodo dell'anno, sono solo un lontano ricordo. Sulle montagne della val d'Ultimo e della val Martello si registrano due metri die neve, mentre al Brennero, passo Resia e San Candido tra i 75 e gli 80 cm. Anche nelle località della Alta val Venosta, della val Pusteria e della val Gardena è caduto mezzo metro di neve che di certo non si scioglierà entro le feste.

Non è invece ancora possibile una previsione per quanto riguarda una Bolzano 'tinta di bianco' a Natale. Nel capoluogo altoatesino la pioggia ha infatti sciolto la neve caduta all'inizio della perturbazione. "Nei prossimi giorni non ci saranno più precipitazioni, poi gli sviluppi sono ancora incerti", spiega il meteorologo Dieter Peterlin. (ANSA).