Covid: giornali vecchi in vetrine negozi val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - Per tre giorni , dal 12 al 14 dicembre, gli esercenti di 13 comuni della val di Sole aderenti a Confcommercio Trentino oscureranno le vetrine con giornali vecchi al posto degli oggetti esposti in vetrina. L'obiettivo, dicono i promotori della protesta, è "far aprire gli occhi e chiedere che non venga dimenticato il loro ruolo di presidio nei borghi di montagna, messo a rischio per lo stop al turismo causa Covid-19".

L'iniziativa interesserà 284 negozi al dettaglio. Nell'elenco ci sono botteghe storiche che caratterizzano le località di montagna: antiche panetterie, enoteche, negozi di tessuti tipici e di abbigliamento, bar, produttori di eccellenze gastronomiche.

"R-Esistiamo in Montagna", questo lo slogan che verrà affisso nei negozi. (ANSA).