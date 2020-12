Coronavirus:16 morti in Trentino, 48 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - Sono 16 i decessi da Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. Sono invece 182 i positivi al tampone molecolare (2.498 quelli seguiti) e 187 al test antigenico (977 quelli eseguiti). I pazienti in rianimazione sono 48 (stabile rispetto a ieri), ma ci sono 4 ricoverati in più che portano il numero dei pazienti ospedalizzati a 478.

"La percentuale di positività è al 10,6% in linea con quella nazionale. La nostra prassi è quella di fare gli antigenici solo ai sintomatici rispetto ad altre realtà in cui vengono fatti anche sugli asintomatici", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, aggiungendo che i dati sulle persone ricoverate "sono numeri sempre alti, che ci dicono che dobbiamo stare all'erta perché il dato fa fatica a scendere". (ANSA).