Covid: 23 i decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 DIC - Sono 23 i decessi in Trentino Alto Adige nelle ultime 24 ore, 11 in Provincia di Bolzano e 12 in quella di Trento. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.046 tamponi e registrati 79 nuovi casi positivi. 237 persone con Covid-19 sono ricoverate, altre 30 in terapia intensiva.

In Trentino la vittima più giovane aveva 71 anni, quella più vecchia invece 100. L'età media degli ultimi decessi - metà dei quali avvenuti in Rsa - è pari a 86 anni.

Su quasi 4.000 tamponi effettuati, sono stati identificati 149 nuovi casi positivi al molecolare ai quali se ne affiancano altri 245 segnalati dai test rapidi. (ANSA).