Sci: cdm; a Odermatt gigante S.Caterina, De Aliprandini 6/o

(ANSA) - S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 07 DIC - L'elvetico Marco Odermatt - 23 anni e secondo successo in carriera - ha riportato la Svizzera sul gradino più alto in gigante di coppa del mondo vincendo in 2.08.42 quello di Santa Caterina Valfurva: Secondo l'americano Tommy Ford in 2.09.15 e terzo il croato Filip Zubcic in 2.09.17, vincitore sabato scorso ed autore di una prodigiosa rimonta dal 21/o posto della prima manche.

Miglior azzurro, grazie soprattutto ad una seconda manche coraggiosa e tutta all'attacco, è stato il trentino Luca De Aliprandini con un bel sesto posto in 2.09.28. Poi in classifica c'e anche il lombardo Stefano Baruffadi che, con l'alto pettorale 58, ha chiuso in 2.10.39 raccogliendo in suoi primi punti in coppa del mondo. Terzo classificato il bolzanino Riccardo Tonetti in 2.11.11.

La coppa del mondo si sposta ora in Francia, in Val d'Isere: sabato prossimo discesa e domenica superG. Sono le prime gare veloci per gli uomini jet e per l'Italia torna in Pista Dominik Paris dopo l'infortunio dello scorso gennaio e la rottura di un legamento crociato. (ANSA).