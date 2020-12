Menapace: Kompatscher, simbolo impegno contro ingiustizia

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - "Con Lidia Menapace se ne va un pezzo di storia, una testimone del secolo e dell'impegno contro l'ingiustizia e per il progresso, civile e morale, della nostra società". Il governatore altoatesino Arno Kompatscher Lidia Menapace. "Un impegno - prosegue il presidente - che, dopo la seconda guerra mondiale, ha portato avanti in politica, sia a livello provinciale che nazionale, senza mai far mancare il suo spirito energico e combattivo". (ANSA).