Maltempo: interventi dei vigili del fuoco in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - In Trentino questa mattina piove in modo intermittente e nevica ancora mediamente oltre gli 800 metri circa. Sono in corso, in diverse zone del territorio a quote superiori ai 700-1.000 metri, interventi dei vigili del fuoco per il taglio e la rimozione di piante rese instabili dalla neve e dalla pioggia caduta nei giorni scorsi. Lo comunica la Provincia.

Si segnalano nuove chiusure di strade. Causa smottamento lungo la statale 47 della Valsugana è chiuso lo svincolo per Civezzano - Pinè provenendo da Trento. La provinciale 133 di Monterovere, che da Caldonazzo e Levico Terme conduce verso Luserna ("Menador"), è chiusa per caduta sassi e smottamento.

Chiusa la provinciale 108 della Val di Centa per smottamento a valle dell'abitato di Centa San Nicolò. Chiuse per pericolo valanghe la provinciale 25 di Garniga, tra località Garniga Vecchia e località Viote, e la provinciale del Monte Bondone tra località Viote e Lagolo. Chiusa per smottamento la provinciale 58 di Faedo, tra l'abitato di Faedo e località Pineta. Chiusa per pericolo valanghe la statale 46 del Monte Pasubio - diramazione Ossario in alta Vallarsa. Chiusa per pericolo caduta piante la provinciale 229 tra Passo Mendola e località Campi di Golf. Per pericolo valanghe chiuse la provinciale 141 dir Montes (nel comune di Malè) e la provinciale 86 a monte di Fonti di Rabbi. (ANSA).