Kompatscher, centro emergenza per senzatetto a Fiera di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - Alla Fiera di Bolzano sarà allestito un centro di accoglienza per i senzatetto. Lo annuncia all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Nel capoluogo altoatesino circa 120 persone vivono in strada. L'emergenza Covid e l'attuale ondata di maltempo hanno reso la situazione ulteriormente difficile. Con il coordinamento dell'assessore Arnold Schuler la Protezione civile, in collaborazione con l'ente Fiera, allestirà container per garantire il distanziamento per limitare il rischio contagi.

