Dicembre a Trento in foto e filmati d'epoca

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - "Era dicembre: eventi, impressioni, ricordi dell'ultimo mese dell'anno (1960-2000)" è il titolo della mostra-installazione, realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Trento, che sarà allestita dal 10 dicembre all'11 gennaio in piazza Cesare Battisti, a Trento.

Dicembre è il mese delle giornate corte, dei bilanci di fine anno, delle feste, della neve e degli auguri.

L'installazione ripercorre quarant'anni (dal 1960 al 2000) di questo mese denso di ricordi, di eventi, di emozioni. Le cronache locali, i settimanali di costume, le fotografie che dal bianco e nero passano al colore mostrano i piccoli ma continui cambiamenti che la società ha vissuto. "Nel corso del tempo cambiano le luci natalizie che illuminano le vie e i regali sotto l'albero ma il mese di dicembre, con i suoi rituali familiari e religiosi, offre un'ottima finestra per conoscerci meglio e per capire i mutamenti nei modi di vivere delle persone, in risposta alle sfide dei tempi nuovi", sottolinea Elena Tonezzer, curatrice dell'installazione e responsabile, all'interno della Fondazione Museo storico, del settore dedicato alla storia della città di Trento. (ANSA).