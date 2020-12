Apt illumina il mausoleo di Battisti sul Doss Trento

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - L'Azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi ha promosso nei giorni scorsi la valorizzazione del mausoleo del Doss Trento attraverso una particolare illuminazione di colore verde. L'illuminazione - riporta una nota - intende collegare visivamente e simbolicamente a l'opera costruita 85 anni fa per accogliere le spoglie di Cesare Battisti al centro storico della città.

L'Apt ha inoltre organizzato un "trekking" urbano gratuito, su prenotazione obbligatoria, nelle prossime due domeniche (13 e 20 dicembre), che prenderà il via alle ore 14.30 dal piazzale Divisioni alpine. La partecipazione sarà limitata a gruppi composti da una ventina di persone. (ANSA).