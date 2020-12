Muse Trento, rassegna 'Like Life. Design multispecie'

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - La programmazione autunnale di Palazzo delle Albere di Trento, il polo "Scienze, arte e filosofia" del Museo delle scienze di Trento (Muse), si completa con l'iniziativa "Like life. Design multispecie", una rassegna curata dal collettivo artistico Mali Weil. La manifestazione si compone di sei incontri pubblici e un laboratorio a numero chiuso, che verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Muse, tra l'11 e il 20 dicembre.

La proposta indaga i più innovativi scenari contemporanei del design in un originale intreccio tra discipline scientifiche, filosofia, antropologia e ambiti creativi.

"Like life" si apre venerdì 11 dicembre con l'intervento del filosofo Emanuele Coccia, mentre il 12 dicembre sarà ospite dell'iniziativa Formafantasma, pluripremiato studio di "design".

(ANSA).